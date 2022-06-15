Врач рассказала о «раздутой» пользе манной каши

Витаминов в ней не много: витамины группы B, PP, железо, калий.

Основная польза манной каши в другом. Манка способствует восстановлению в послеоперационный период, помогает при упадке сил. Манка хороша для людей с проблемами органов желудочно-кишечного тракта, потому что обволакивает слизистую и не вызывает спазмов.

Но манную кашу нельзя есть постоянно — это чревато набором лишнего веса.

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