Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 ноября 2024, 03:27
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Врач рассказала о риске ухудшения зрения из-за пристрастия к фастфуду

Начинается дефицит полезных для глаз веществ
Эксперт комитета Госдумы по охране здоровья и врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова предупредила о возможном ухудшении зрения из-за постоянного употребления фастфуда.
Врач рассказала о риске ухудшения зрения из-за пристрастия к фастфуду
© Brands&People / Unsplash

Эксперт обратила внимание на то, что длительное употребление фастфуда, когда предпочтение отдаётся таким продуктам, ведёт к дефициту ряда ключевых витаминов и питательных веществ, необходимых глазам. Шилова подчеркнула, что для нормального зрения необходимы витамины А и В12, фолиевая кислота, чего недостаёт при пристрастии к фастфуду.

По словам врача, в медицине описаны случаи среди подростков, когда из-за длительного употребления фастфуда возникали серьёзные проблемы со зрением. Могут начаться необратимые изменения.

«Для каждого конкретного организма есть свой срок, но даже несколько недель могут существенно ухудшить состояние организма и в некоторых случаях вызвать необратимые изменения», — рассказала Шилова.

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