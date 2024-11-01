Врач рассказала о риске ухудшения зрения из-за пристрастия к фастфуду

Эксперт обратила внимание на то, что длительное употребление фастфуда, когда предпочтение отдаётся таким продуктам, ведёт к дефициту ряда ключевых витаминов и питательных веществ, необходимых глазам. Шилова подчеркнула, что для нормального зрения необходимы витамины А и В12, фолиевая кислота, чего недостаёт при пристрастии к фастфуду.

По словам врача, в медицине описаны случаи среди подростков, когда из-за длительного употребления фастфуда возникали серьёзные проблемы со зрением. Могут начаться необратимые изменения.

«Для каждого конкретного организма есть свой срок, но даже несколько недель могут существенно ухудшить состояние организма и в некоторых случаях вызвать необратимые изменения», — рассказала Шилова.

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