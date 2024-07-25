Врач рассказала о составе малины и пользе ягоды для мужского здоровья

Малину называют природным противовоспалительным и антимикробным средством, в ягоде много водо- и жирорастворимых витаминов: С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также витамин А, альфа- и бета-каротины, витамины Е,К. К тому же малина — источник салициловой кислоты, за счёт чего ягоду называют природным жаропонижающим.

Для мужчин малина полезна профилактикой простатита, потому что благотворно влияет на мочеполовую систему и является эффективным мочегонным, снимает отёки и повышает потенцию.

«Костянки малины — именно так называются плоды этого растения — содержат около 11% разных сахаров, а именно глюкозу, фруктозу, пентозу, некоторые белковые и пектиновые вещества, слизь; 1–2% органических кислот, в том числе винную и салициловую, некоторые спирты (винный, например) и другие вещества. 0,3% состава приходится на дубильные вещества. В косточках также содержатся эфирные масла — до 22%», — рассказала Киселёва.

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