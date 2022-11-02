Врач рассказала о способности чеснока продлить жизнь

По её словам, чеснок за счёт молибдена полезен для улучшения метаболизма. Профилактирует диабет и множество других болезней, за это отвечает хром.

Врач отметила, что на здоровье и качество жизни влияют бактериальные и вирусные заболевания. Именно патогены сокращают жизнь человека. Регулярное употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет. Но есть его нужно в сыром виде, чтобы сохранить все полезные вещества.

«Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы», — рассказала Дюваль.

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