Врач рассказала о связи повышенной потливости и проблем с щитовидной железой

По словам доктора, обильное потоотделение может свидетельствовать о патологиях щитовидной железы, особенно если оно возникает в холодную погоду или ночью, когда организм не должен перегреваться. Заболевания щитовидной железы и дефицит йода могут способствовать колебаниям уровня гормонов и повышенному потоотделению.

Кроме того, женщины могут испытывать повышенную потливость во время менопаузы из-за гормональных изменений. Мисникова подчеркнула важность обращения к врачу при внезапном и чрезмерном потоотделении, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

«К тому же сильная потливость иногда указывает на заболевания щитовидной железы, из-за чего уровень гормонов колеблется. Нередко так происходит и при дефиците йода в организме», — отметила врач.

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