Врач рассказала о важности мытья кожуры фруктов, даже если её не есть

Почеховская отметила, что такие меры необходимы, чтобы свести к минимуму вероятность заражения норовирусом — острой кишечной инфекцией, которая весьма заразна и быстро распространяется. Норовирус — норовирус, основная причина вспышек болезней из-за загрязнённых продуктов питания

Поэтому кожуру нужно мыть для очищения фруктов от бактерий и возбудителя норовируса. Так как помятая или надрезанная кожура тоже путь для инфекции. Фрукты могут пройти через множество рук, поэтому стоит соблюдать эти меры предосторожности, чтобы и на уже очищенный фрукт не попали патогены.

«Мыть фрукты рекомендуется под холодной проточной водой в течение одной-двух минут непосредственно перед тем, как вы собираетесь их съесть. И прежде чем ополаскивать еду, также вымойте руки с мылом. Это поможет удалить с рук любые бактерии и вирусы, которые также могут попасть в пищу. Если поверхность продукта более твёрдая, можно воспользоваться щеткой или аккуратно потереть продукт рукой», — рассказала гастроэнтеролог.

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