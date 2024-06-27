Врач рассказала о важности питьевого режима для профилактики мочекаменной болезни

Врач рассказала о важности питьевого режима для профилактики мочекаменной болезниВажен образ жизни в целом
По словам уролога, мочекаменная болезнь — нарушение метаболизма, в результате чего в почках формируются камни — конкременты. Однако мочекаменная болезнь часто протекает без выраженной симптоматики.
Для профилактики камней в почках необходимо соблюдать питьевой режим, чтобы разбавлять мочу — продукт обмена веществ. Потому что чем менее моча концентрирована, тем ниже вероятность образования камней.
Помимо этого, следует сбалансировать употребление соли, животного белка, есть больше фруктов и овощей, а также по возможности отказаться от полуфабрикатов в пользу замороженных или свежих продуктов.
«Пейте воду — разбавляйте мочу. Чем менее концентрированная моча, тем меньше вероятность камнеобразования», — подчеркнула Фирсова.
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