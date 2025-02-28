Врач рассказала о важности укрепления иммунитета в первые дни весны

По словам врача, иммунная система играет жизненно важную роль в защите организма от вирусов и бактерий. Чтобы поддержать иммунитет, важно соблюдать хорошо сбалансированную диету с достаточным потреблением питательных веществ.

Врач обратила внимание, что в начале весны, как правило, наблюдается недостаток витамина D3; в это время в рационе мало свежих овощей, трав и фруктов, что может привести к недостатку энергии и усталости. Употребление калорийной и жирной пищи, низкая активность в зимний период также негативно сказываются на общем состоянии здоровья.

Для поддержки организма рекомендуется достаточно спать (7-8 часов), регулярно заниматься физической активностью и проводить время на свежем воздухе, а также правильно питаться. Отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, тоже может положительно сказаться на иммунитете.

Чернова подчеркнула, что ключевой компонент иммунного ответа организма — белок и белковые структуры, поэтому важно потреблять его в достаточном количестве из таких источников, как мясо, яйца, молочные продукты, цельное зерно и бобовые.

«В начале весны многие чувствуют упадок сил и усталость. Это бывает связано с нехваткой витамина Д3, овощей, зелени и свежих фруктов в рационе. Зимой мы больше употребляем калорийной, жирной пищи и меньше двигаемся, что сказывается на общем состоянии. Поэтому очень важно поддержать свой организм и помочь ему — достаточно спать, не меньше 7-8 часов, хотя бы час в день посвящать физической активности и прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться. Великий пост, который начинается весной, также может стать поводом отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Алкоголь и никотин — токсические яды, они дают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень, желудочно-кишечный тракт человека и серьёзно подрывают иммунитет. Важный компонент здоровья — правильное питание», — рассказала эксперт.

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