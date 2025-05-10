Врач рассказала о влиянии на дыхательную систему чёрной плесени — опасного грибка

Врач предупредила, что изменение климатических условий способствует распространению подвидов Aspergillus, в том числе распространённой в России чёрной плесени. С этим подвидом Aspergillus можно встретиться в ванных, туалетах, сырых помещениях. Наибольшему риску заражения грибковыми инфекциями подвержены люди с ослабленной иммунной системой вследствие аутоиммунных заболеваний, ВИЧ, приёма иммуносупрессивных препаратов, пожилого возраста или малоподвижного образа жизни.

В то время как у здоровых людей могут наблюдаться незначительные аллергические реакции на грибок, у людей с ослабленным иммунитетом могут возникнуть тяжёлые формы, требующие длительного лечения. Эксперт подчеркнула, что у людей с сильной иммунной системой риск развития тяжелых грибковых заболеваний гораздо ниже, несмотря на постоянную угрозу, связанную с изменением климата и экологическими факторами.

«Люди бывают разными. То же самое можно сказать и о грибках. В умеренном климате они запросто выживают, поэтому они могут распространиться и в России. Например, так называемые инвазивные формы этих грибков встречаются редко. Но если такая форма развивается, то это переходит в тяжёлое заболевание, которое может привести к разрушению лёгких. Кроме того, эта инфекция очень долго лечится — для полного исцеления потребуется не менее полугода», — рассказала инфекционист.

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