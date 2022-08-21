Врач рассказала о вреде бекона для здоровья

Бекон содержит высокий уровень соли, из-за чего может нарушиться водно-солевой баланс. Такое состояние может спровоцировать отёки и проблемы с почками и другими органами выделительной системы. Также бекон лучше не есть людям с болезнями сердца, желудка, кишечника.

По словам Писаревой, здоровому человеку употреблять бекон можно не чаще двух раз в неделю и не более 100 грамм. При этом важно проконсультироваться с врачом.

Кроме соли, в беконе много консервантов, которые при жарке выделяют канцерогены. Можно вызвать онкологию.

«Поэтому потребление бекона в неограниченных количествах может привести к проблемам с желудком, кишечником и даже спровоцировать онкологию. Поэтому бекон противопоказан мужчинам, женщинам и детям, которые страдают от заболеваний сердца и пищеварения», — отметила врач.

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