Врач рассказала о вреде для здоровья картошки с винегретом

Она отметила, что картофель, жаренный на масле, термически обработанные морковь и свёкла не несут никакой пользы людям в возрасте за 50. У крахмалистых овощей, таких как картофель, высокий гликемический индекс, а свёклу и морковь лучше есть в сыром виде.

Также Соломатина порекомендовала тем, кто старше 50, полностью отказаться от жарки пищи на масле. Также для людей старше 50 вредны солёные овощи.

При этом диетолог подчеркнула, что дело не столько в возрасте, сколько в состоянии здоровья: многие болеют диабетом и в 30. Поэтому, если человеку исполнилось 50, это не значит, что обязательно нужно начать себя во всём ограничивать.