Врач рассказала о вреде для здоровья питьевой диеты

Питьевая диета предполагает употребление длительное время только жидкой пищи. Такая диета может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. По словам диетолога, в таком случае это приведёт к нехорошим последствиям из-за того, что организм вгоняется в затяжной стресс.

Потому что человеку нельзя всё время питаться жидким, нужна «взрослая» пища, необходимо жевать. Людям с болезнями ЖКТ нельзя придерживаться такой диеты, а любые назначения должны проходить под контролем врача.

«Процесс пищеварения начинается в ротовой полости. Когда мы жуём, в головной мозг поступает информация о необходимости выработки слюны и пищеварительных соков, содержащих ферменты для переваривания пищи. Все это очень важно для нашего организма. Кроме того, при пережёвывании пищи происходит массирование дёсен и улучшение их кровоснабжения. Это оказывает положительное влияние на состояние зубов. Поэтому процесс жевания важен для человека в любом возрасте», — отметила эксперт.

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