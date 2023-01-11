Врач рассказала о вреде для здоровья супа-пюре

Такие блюда содержат минимум полезных веществ. Из-за перетирания продуктов в пюре и долгой термической обработки в них разрушаются полезные соединения и витамины, поэтому для обогащения можно добавлять запечённые или отварные овощи, мясо, молоко и лёгкие сливки.

Также врач отметила, что из-за пюреобразного состояния такие супы никак не тренируют зубы и челюсти, а воздействовать на их необходимо регулярно с помощью более жёсткой пищи. Но важно, что из-за долгой тепловой обработки в таких блюдах повышается гликемический индекс.

Но супы-пюре всё же необходимы людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, простудой. Употребление таких блюд во время болезни снижает нагрузки на органы, задействованные в пищеварительном процессе.

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