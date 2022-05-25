Врач рассказала о вреде фруктово-ягодных десертов в шоколаде

По словам специалиста, фрукты и ягоды, особенно клубника, являются скоропортящимся продуктом. Поэтому важно всегда обращать внимание на состояние такого десерта, если его брать в магазине.

Врач отметила, что клубника быстро портится, но её состояние не видно под глазурью, а там может быть и плесень, и гниль. Также никогда нельзя увидеть, нормально ли ягоды мылись перед покрытием шоколадом. Поэтому проблемой может стать кишечная инфекция со всей симптоматикой.

Такие десерты необходимо хранить при температуре 4 градуса — стандартный режим холодильников. При покупке в магазине нужно всегда обращать внимание, хранится десерт в холодильнике или на витрине, также нужно уточнить срок годности и оценить внешней вид продукта.

«Самое главное — есть риск кишечной инфекции со всеми её симптомами. Тут важно количество съеденного десерта и изначальное состояние здоровья. Возможно, у некоторых людей проблем и не возникнет, если съесть условно одну ягоду», — предупредила диетолог.

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