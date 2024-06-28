Врач рассказала о вреде каши для людей с ожирением и диабетом

Каши могут стать причиной аллергий на лактозу — молочный белок, если речь идёт о молочных кашах, на клейковину злаковых и глютен, присутствующий в пшеничной каше. Всё это может вызвать серьёзные последствия для иммунитета, ЖКТ. Может быть болезненное вздутие живота.

Каши сами по себе, а тем более с добавлением варенья, джемов, сладких ягод, могут спровоцировать скачки инсулина в крови. Также каши не рекомендуются людям с ожирением. Особенно вредны в таких случаях каши на завтрак.

«Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак состоит из белковых продуктов и сложных углеводов», — пояснила врач.

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