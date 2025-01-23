Врач рассказала об эпидемии облысения среди российских подростков

Врач подчеркнула, что раньше с проблемой облысения за помощью обращались молодые люди от 25 лет, сейчас алопеция «помолодела»: обращения приходятся на возраст 16-18 лет, и уже старшеклассники приходят с третьей или четвертой степенью облысения. Принято считать, что питание в целом не является фактором облысения, однако развитие «молодой» алопеции связано с фастфудом, состав которого бьёт по гормональному фону подростков.

Гайдина объяснила, что если у мальчиков всё основано «на предрасположенности и наличии гена андрогенной алопеции, который несёт 20-я хромосома», то у девочек на это как раз влияют гормоны.

«Если раньше на прием к трихологу приходили молодые люди с первыми признаками потери волос в возрасте 25 лет и старше, то после нулевых годов такие обращения приходятся на возраст 16-18 лет», — отметила специалист.

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