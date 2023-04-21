Врач рассказала об опасности для организма выращенной на антибиотиках клубники

Врач рассказала об опасности для организма выращенной на антибиотиках клубникиИзбавиться от препарата в продуктах нельзя
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила о вреде для здоровья регулярного употребления парниковой клубники, содержащей антибиотик. Ранее в российской клубнике был обнаружен тетрациклин.
При этом избавиться от антибиотиков в клубнике и парниковых продуктах, в том числе ягодах, нельзя. Поэтому следует есть их изредка: пару раз за сезон и съедать за раз не более 150–200 граммов.
Опасность клубники и других продуктов с антибиотиками в том, что регулярные микродозы препарата поступающие в кишечник, разрушают естественный микробиальный состав, что угнетает флору. Из-за этого увеличивается количество болезнетворных бактерийи итоге ослабевает иммунитет, что провоцирует болезни.
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