Врач рассказала об опасности для организма выращенной на антибиотиках клубники

При этом избавиться от антибиотиков в клубнике и парниковых продуктах, в том числе ягодах, нельзя. Поэтому следует есть их изредка: пару раз за сезон и съедать за раз не более 150–200 граммов.

Опасность клубники и других продуктов с антибиотиками в том, что регулярные микродозы препарата поступающие в кишечник, разрушают естественный микробиальный состав, что угнетает флору. Из-за этого увеличивается количество болезнетворных бактерийи итоге ослабевает иммунитет, что провоцирует болезни.

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