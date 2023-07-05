Врач рассказала об опасности «пивного живота» и объяснила, как от него избавиться

Врач предупредила, что у мужчин такой «живот» говорит о чрезмерном скоплении висцерального жира. «Пивной живот» — абдоминальное ожирение, которое может спровоцировать ряд опасных последствий: инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром и сахарный диабет. Всё это является «неизбежной инвалидизацией».

Павлова посоветовала бороться с таким ожирением отжиманиями от пола и приседаниями каждые три часа. Полезны и прогулки быстрым шагом.

К тому же важно соблюдать здоровый рацион: придётся исключить жирную жареную выпечку вроде пончиков, пирожных, фастфуд, пиццу. Необходимо отказаться от любого алкоголя.

Важным врач назвала и сдачу анализов на общий тестостерон, гликированный гемоглобин, инсулин, глюкозу, эстрадиол, дигидротестостерон, пролактин, общий анализ крови. Мужчинам старше 45 лет желательно сдавать анализ ПСА общий и свободный.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.