Врач рассказала об опасностях неправильного хранения молока

Молочные и кисломолочные продукты могут стать опасными, если их неправильно хранить, особенно в жаркую погоду. В них могут размножаться вредные бактерии и вызывать интоксикацию. Гастроэнтеролог Наталья Герасименко из телемедицинского сервиса «Доктис» предупреждает об этом.

Одна из основных опасностей неправильного хранения молочных продуктов — это размножение в них бактерий и микроорганизмов. Если условия хранения нарушены, кисломолочные продукты становятся идеальной почвой для различных микробов, включая патогенные бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк. Эти микроорганизмы могут вызывать серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта, отравления и даже привести к госпитализации.

Бактерии и патогены могут появиться уже при температуре выше 7°C, особенно быстро они размножаются в кислой среде, богатой питательными веществами. Если продукты оставить на солнце или в жаркой комнате, они быстро прогреются до опасных температур, способствуя росту бактерий. Такие продукты становятся непригодными для употребления.

Одна из серьёзных проблем, связанных с неправильным хранением молочных продуктов летом, — это стафилококковая интоксикация. Это инфекционное заболевание вызвано токсинами, выделяемыми бактерией Staphylococcus aureus. Она может размножаться в пищевых продуктах при неправильных условиях хранения, особенно при высокой температуре и неправильной гигиене во время приёма пищи. Стафилококковая интоксикация проявляется через несколько часов после употребления заражённой пищи и сопровождается слабостью, рвотой, тошнотой, болями в животе и диареей. В таких случаях следует сразу обратиться к врачу.

Помимо этого, неправильное хранение молочных продуктов в тепле может привести к потере питательных веществ. Молоко, сметана и кефир содержат много белка, кальция и других витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма. Однако при неправильном хранении они могут потерять часть своей питательной ценности. Эти продукты также могут приобрести горький привкус и изменить текстуру.

Чтобы избежать негативных последствий от испорченных молочных продуктов, рекомендуется хранить их в холодильнике при температуре от 2°C до 6°C. В летний период, когда вы находитесь на природе, полезно использовать специальные переносные сумки с охлаждающими элементами. Не употребляйте продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут, и будьте внимательны к состоянию упаковок. Регулярная проверка срока годности и соблюдение условий хранения — это важные меры предосторожности.