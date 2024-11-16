Врач рассказала, передаётся ли сахарный диабет по наследству

Врач рассказала, что диабет в том числе наследственное заболевание, но сахарный диабет первого типа «имеет меньшую наследственность, а второй — большую». И если существует хотя бы одна родственная линия с диабетом, можно говорить о риске наследственности.

При этом, если женщина с первым типом желает завести ребёнка, то должна знать, что вероятность развития у ребёнка диабета составит от 2 до 6%.

«Первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй — большую. Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%», — отметила врач.

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