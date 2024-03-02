Врач рассказала, почему может возникать шум в ушах

По её словам, самая распространённая причина не относится к болезням — это влияние громких звуков. Касательно болезней, эт может быть болезнь Меньера — негнойное заболевание внутреннего уха, неадаптивная пластичность мозга — когда мозг компенсирует потерю слуха с помощью повышения нейронной активности, из-за чего и возникают фантомные звуки. Сюда же можно отнести и нарушение мозгового кровообращения.

Необратимую потерю слуха может спровоцировать износ волосковых клеток внутреннего уха. Тоже могут возникать фантомные звуки.

Нередко шум в ушах возникает из-за закупорки слухового прохода ушной серой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.