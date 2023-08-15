Врач рассказала, почему на теле появляются синяки

Из-за некоторых факторов у нас могут появляться синяки. Врач Анастасия Акулова, специалист по сердечно-сосудистой хирургии из Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», рассказывает, что такие факторы связаны с состоянием наших сосудов.

Один из факторов — это ломкость сосудов. Она может возникать из-за недостатка витаминов С и Р, а также при сахарном диабете. Синяки могут быть и результатом системных аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка и васкулиты. Даже беременность может повлиять на появление синяков из-за гормональных изменений. Также синяки могут быть связаны с состоянием тромбоцитопении, когда количество тромбоцитов в крови снижается.

Старение также играет свою роль. Ткани в нашем организме со временем становятся менее упругими, включая артерии, вены и капилляры. Из-за этого, даже небольшие изменения атмосферного давления могут вызвать появление синяков. Также, стоит помнить, что люди, принимающие кроворазжижающие препараты, могут быть склонны к синякам.