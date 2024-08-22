Врач рассказала, почему осенью начинается тяга к жирной пище

Опубликовано 22 августа 2024, 20:16
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Врач рассказала, почему осенью начинается тяга к жирной пищеЭксперт объяснила это осенней депрессией
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, почему осенью сильнее хочется есть и тянет к калорийной пище.
Врач объяснила, что этому способствует сокращение светового дня и повышение склонности к депрессивным состояниям: людям свойственно «заедать» такие состояния.
Макиша порекомендовала переключаться на более лёгкую и здоровую пищу, а ещё лучше — на чтение, прогулки, хобби, досуг и т.п.
«Осенью начинает сокращаться световой день. Повышается склонность к депрессиям, к такому печальному настроению. Люди пытаются компенсировать это состояние, но именно с помощью еды. То есть нужно понимать, что речь идёт как раз о повышении активности эмоционального аппетита», – рассказала эксперт.
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Источник:Федерал Пресс
Автор:Андрей Кадуков
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