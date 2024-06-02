Косметолог рассказала, почему появляются мешки под глазами

По словам эксперта, тёмные круги могут быть следствием недосыпа, хронической усталости, может на их образование повлиять и стресс. Но и мешки под глазами, и тёмные круги также могут свидетельствовать о болезнях сердца, почек, щитовидной железы.

Косметолог объяснила и то, почему, как правило, возникают мешки под глазами. Высоцкая отметила, что такими причинами могут быть генетика, возрастная потеря кожей коллагена, из-за чего ткани теряют эластичность, а ещё это могут быть психологические проблемы, например депрессия.

Также косметолог отметила, что мешки под глазами могут быть комбинацией жировых и жидкостных отёков. И это довольно распространённое явление, особенно, если это обусловлено генетически.

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