Врач рассказала, почему занятия спортом сами по себе не помогут вам похудеть

По мнению врача, нормы диетологии, которые на данный момент используются, нужно пересчитать, потому что они морально устарели. Например, если женщина, жившая 50 лет назад, потребляла бы 1400 калорий, она бы худела, но если современный человек будет потреблять это же количество калорий, ничего не произойдёт.

Дело в низкой физической активности. Но даже в таком случае спорт не является способом похудения. Для этого достаточно недобрать калории.

«Когда мы начинаем заниматься физической нагрузкой, нам кажется, что сейчас начнём быстро худеть, но это не так. Движение в современном мире очень сильно ограничено, мы все малоактивные физически люди, поэтому для похудения абсолютно неважно занимаешься ты каким-то спортом или нет, достаточно недобора калорий», — отметила эксперт.

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