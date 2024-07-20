Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 июля 2024, 06:34
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Врач рассказала, полезна ли баня летом

Баня поможет укрепить здоровье
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о пользе сауны или бани летом. По её словам, баня — не только зимняя, но и летняя процедура.
Врач рассказала, полезна ли баня летом
© Anne Nygård / Unsplash

Польза посещения парной — адаптация организма к высоким температурам, после чего ощутимо легче станет переносить жару. Благодаря парению летом из всех слоёв кожи очень хорошо выводятся шлаки и токсины. И в целом организм закаляется за счёт обливания холодной водой или принятия душа.

Нельзя париться людям с обострением любых хронических болезней, особенно почек, сердца, тромбозов, онкологии, включая хронические гепатиты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Life
Автор:Андрей Кадуков
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