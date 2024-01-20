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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2024, 02:45
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Врач рассказала, с чем связана ранняя седина и можно ли вернуть свой цвет волос

Но лучше сразу обратиться к врачу
Врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, следствием чего может быть ранняя седина — раньше 25 лет.
Врач рассказала, с чем связана ранняя седина и можно ли вернуть свой цвет волос

© Ferra.ru

Врач отметила, что ранняя седина может проявиться на фоне генетики, хронического стресса или дефицита железа, цинка, меди, витаминов группы B. При этом к 30 годам седина может быть результатом естественных возрастных изменений.

Нагайцева порекомендовала срочно обратиться к врачу при ранней седине, чтобы кроме указанных факторов исключить вялотекущие опасные болезни.

Трихолог объяснила, что свой цвет волос можно вернуть скорее частично, но только в случае своевременного обращения к специалисту. Но, как правило, люди обращаются поздно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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