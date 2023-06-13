Врач рассказала, с чем связано неконтролируемое увеличение клитора

Клиторизм — это редкое состояние, при котором клитор болезненно напрягается и увеличивается без сексуального возбуждения — может вызываться тремя причинами, заявила врач-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова.

К нему может привести прием ряда лекарств — альфа-адреноблокаторов, антагонистов серотониновых рецепторов, бромкриптина. Вызвать клиторизм может также приём психотропных веществ, отмечает специалист. Кроме того, состояние может возникать в результате повреждений позвоночника и злокачественных опухолей урогенитального тракта.

У некоторых женщин одновременно с увеличением клитора отмечаются боли в малом тазу, рассказала врач.

По мнению Антиповой, причины клиторизма схожи с приапизмом — стойкой эрекцией у мужчин из-за нарушения кровотока в пещеристых телах. Из-за малоизученности редкого состояния установленной терапии для него нет, отмечает гинеколог: иногда помогает приостановка приема вызывающих клиторизм средств, есть свидетельства эффективности нестероидных противоспалительных препаратов, адреналина и даже холодовых компрессов.