Врач рассказала, сколько дыни и арбуза можно съесть за один раз

Врач отметила, что дыня и арбуз — не просто источники фруктозы и жидкости, это невзаимозаменяемые продукты. В дыне много кремния, нужного для улучшения структуры кожи и волос. В арбузе много фолиевой кислоты и железа.

За один раз можно съедать не более 2–3-х ломтиков, или 400–600 граммов. Беременным или кормящим женщинам разрешается съедать за раз до трёх ломтиков. Детям до шести лет можно съедать за раз в пределах 200–400 граммов. В первые два года жизни ребёнка можно вводить прикорм не более 50 граммов. Ребёнку до трёх лет можно съедать не более 100 граммов.

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