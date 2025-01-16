Врач: раздельное питание не поможет снизить вес

По словам врача, концепция раздельного питания, что одновременное употребление белков, жиров и углеводов «приводит к конфликту пищеварительных ферментов», не подтверждено исследованиями. Якобы обычное питание засоряет организм, но это не так.

Раздельное питание не поможет сбросить лишний вес, так как это комплексная работа. Не поможет такой подход и для лечения ожирения.

Гастроэнтеролог отметила, что ЖКТ человека устроен так, что уже при попадании пищи в рот, в организме вырабатываются необходимые ферменты для переваривания смешанной пищи. Вырабатываются ферменты для переваривания белков жиров и углеводов — всех трёх ключевых компонентов. К тому же в любом продукте имеются и другие питательные вещества.

«Сторонники раздельного питания считают, что одновременное употребление белков, жиров и углеводов приводит к конфликту пищеварительных ферментов — то есть пока одна пища переваривается, другая — нет, что ведёт к засорению организма. <...> Такая идея не подтверждена научными исследованиями, соответственно, она также не является подходящим методом для снижения веса или лечения ожирения. Желудочно-кишечная система человека устроена так, чтобы эффективно перерабатывать смешанную пищу», — подчеркнула врач.

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