Врач разрушил популярные мифы об алкоголе

Так, врач посоветовал не “увеличивать градус” после выпитого бокала шампанского. Отказаться стоит и от затеи употребить рюмку за полчаса до наступления Нового года.

“Не советую "увеличивать градус" после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование”, — предупредил специалист.

Отмечается, что такой подход может в короткие сроки активировать ферментативную систему, однако число ферментов ограничено. Впоследствии спиртное начнет преобразовываться в ацетальдегид.

Опровергнуты были и другие мифы, которые якобы помогают избежать вреда алкоголя и быстрого опьянения. В число таких отнесли необходимость употребить масло за час до застолья.

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