Врач развенчала миф о пользе энергетиков для улучшения продуктивности

Состав энергетиков предполагает стимулирование и сильную нагрузку организма. При этом можно легко получить передозировку.

Из-за употребления таких напитков может развиться аритмия, раздражительность, нервозность, бессонница, ухудшиться аппетит. И в целом можно всерьёз подорвать здоровье.

А обратный эффект заключается в том, что организм может просто «выгореть» — вместо бодрости и продуктивности человек будет чувствовать себя уставшим, обессиленным. Работоспособность сильно ухудшится.