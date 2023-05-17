Фитнес и здоровье
23:41, 17 мая 2023
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Врач развенчала миф о пользе энергетиков для улучшения продуктивности

Скорее можно получить обратный эффект

Врач-педиатр Елена Игринева рассказала о надуманности пользы энергетиков для повышения работоспособности. По словам врача, можно получить обратный эффект.

Состав энергетиков предполагает стимулирование и сильную нагрузку организма. При этом можно легко получить передозировку.

Из-за употребления таких напитков может развиться аритмия, раздражительность, нервозность, бессонница, ухудшиться аппетит. И в целом можно всерьёз подорвать здоровье.

А обратный эффект заключается в том, что организм может просто «выгореть» — вместо бодрости и продуктивности человек будет чувствовать себя уставшим, обессиленным. Работоспособность сильно ухудшится.

Лучше вообще отказаться от их приема, так как получить передозировку энергетиками достаточно легко.

Елена Игринева
Врач-педиатр

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