Врач развенчала миф о пользе энергетиков для улучшения продуктивности

Врач развенчала миф о пользе энергетиков для улучшения продуктивностиСкорее можно получить обратный эффект
Врач-педиатр Елена Игринева рассказала о надуманности пользы энергетиков для повышения работоспособности. По словам врача, можно получить обратный эффект.
Состав энергетиков предполагает стимулирование и сильную нагрузку организма. При этом можно легко получить передозировку.
Из-за употребления таких напитков может развиться аритмия, раздражительность, нервозность, бессонница, ухудшиться аппетит. И в целом можно всерьёз подорвать здоровье.
А обратный эффект заключается в том, что организм может просто «выгореть» — вместо бодрости и продуктивности человек будет чувствовать себя уставшим, обессиленным. Работоспособность сильно ухудшится.
Лучше вообще отказаться от их приема, так как получить передозировку энергетиками достаточно легко.
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