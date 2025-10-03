Врач: режим сна поможет поддерживать иммунитет

Врач рекомендует придерживаться регулярного режима сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время, даже по выходным. По её словам, полезно отказаться от использования электронных устройств примерно за 30-60 минут до сна, что поможет минимизировать воздействие синего света. Сон могут улучшить чашка чая на ночь и другие «ритуалы расслабления».

Терапевт подчеркнула, что для обеспечения качественного сна важно создать комфортные условия. Оптимальная температура в спальне должна быть от +18 до +20 градусов, необходимо обеспечить приток свежего воздуха и иметь удобную кровать. Тишина также способствует более глубокому и спокойному сну. Короткий дневной сон длительностью 20-30 минут позволяет эффективно снять усталость и укрепить иммунную систему. Утреннее пребывание на солнце и светотерапия стимулируют выработку серотонина, что улучшает настроение и общее самочувствие.

«Сокращение света снижает уровень серотонина, гормона радости, и повышает мелатонин, что увеличивает потребность во сне. Недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов — белков, борющихся с вирусами», — предупредила специалист.

