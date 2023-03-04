Врач сравнил пользу помидоров и огурцов

По словам врача, помидоры «явно полезнее» и при этом дешевле, чем огурцы. Спахов отметил, что в огурцах нет каких-то специфических полезных веществ, которые нельзя было бы получить из других овощей.

Зато помидоры обладают рядом полезных свойств и таким уникальным антиоксидантом, как ликопин. Ни в одном другом овоще такого вещества нет. Ликопин важен для человеческого организма профилактикой онкологии, атеросклероза.

Причём зимой, и в начале весны, когда ещё не сезон, можно покупать даже бледные по цвету томаты — там всё равно содержится этот антиоксидант.