Врач сравнила смесь кофе и алкоголя с сильнодействующими веществами

Она отметила, что кофеин и алкоголь — сами по себе оказывают сильное воздействие на нервную систему человека, при злоупотреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме того, алкоголь — нейротропный яд. И если употреблять смесь этих веществ, усиливается вредное действие обоих.

В таком случае это уже сильнодействующие вещества, которые могут спровоцировать серьёзное ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней.

«Это яд (речь об алкоголе), воздействующий на нервную систему, он вреден как с кофеином, так и без кофеина, в любом случае, он не полезен. И, возможно, что при их совместном действии негативный эффект и того, и другого усилится. То есть нужно осмотрительно подходить к употреблению таких сильно действующих веществ», — предупредила врач.

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