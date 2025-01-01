Врач: сроки хранения салатов зависят от состава и температуры

Врач уточнила, что хранить салаты нужно согласно санитарным нормам. Сроки варьируются в зависимости от температуры и состава блюд. «Так, салаты из сырых овощей, яиц и консервов с соусами считаются наиболее скоропортящимися: их можно хранить не более шести часов. Остальные салаты допускаются к хранению до 12 часов, если они заправлены, и до 36 часов — без заправки», — подчеркнула Бондарчук.

Также эксперт отметила, что такие популярные новогодние салаты, как оливье, селёдка под шубой, мимоза или салат с крабовыми палочками следует готовить в день праздника и заправлять сразу перед подачей. По словам врача, это поможет гарантировать безопасность блюд для потребления на следующий день, хотя вкус может измениться.

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