Врач усомнилась в пользе заводских соков

Причиной тому — обработка сырья при высоких температурах, из-за чего разрушаются витамины и все полезные вещества, делается это ради длительного хранения. К тому же производители добавляют в такую продукцию консерванты и красители, которые негативно сказываются на работе почек и репродуктивной системы.

«У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — отметила врач.

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