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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 01:45
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Врач усомнилась в пользе заводских соков

И назвала их не имеющими витаминов
Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анжела Толмасова раскритиковала заводские пакетированные соки, назвав их не имеющими витаминов. В пакетированных соках нет пользы, тем более по сравнению со свежевыжатыми.

Причиной тому — обработка сырья при высоких температурах, из-за чего разрушаются витамины и все полезные вещества, делается это ради длительного хранения. К тому же производители добавляют в такую продукцию консерванты и красители, которые негативно сказываются на работе почек и репродуктивной системы.

«У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — отметила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Сок
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#Витамины
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#здоровье
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#врач
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#мнение
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