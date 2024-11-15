Врач: в 65 лет необходимо полностью отказаться от алкоголя для защиты от деменции

По словам врача, если не отказаться от алкоголя в 65 лет, возрастает риск развития деменции в более позднем возрасте. Рестак подчеркнул, что даже умеренное употребление алкоголя, всего один-два бокала раз в несколько недель, может ускорить возрастные изменения в нервных клетках мозга и усилит нейродегенерацию. «Алкоголь — очень, очень слабый нейротоксин, он вреден для нервных клеток», — пишет доктор Рестак в своей книге «Полное руководство по памяти: наука о том, как укрепить свой разум».

Употребление алкоголя в 65 лет и позже в 5 раз повышает риск деменции и продолжает увеличиваться каждые пять лет.

Также отмечается, что множество исследований связывают высокое употребление алкоголя с высоким риском развития деменции. Известно, что длительное чрезмерное употребление алкоголя приводит к уменьшению некоторых участков мозга, что может усугубить развитие деменции, а иногда и спровоцировать болезнь.

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