Врач: высокая температура и одышка — симптомы доминирующего штамма гриппа

По словам инфекциониста, в целом симптоматика у этого варианта вируса мало чем отличается от других штаммов. Но в тяжёлых случаях наблюдается одышка, высокая температура, боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота.

В группе риска находятся пожилые люди, дети до двух лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Чуланов подчеркнул, что наиболее действенный способ профилактики заболеваемости гриппом — вакцинация.

«Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжёлое течение и осложнения», — сообщил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.