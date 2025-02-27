Врач: яичный желток, шпинат и болгарский перец — продукты для сохранения зрения

По словам Казанцевой, глаза человека развиваются до 18-20 лет, и в этот период крайне важно правильно заботиться о зрении. Длительное использование гаджетов, особенно распространённое среди подростков и детей, может привести к перенапряжению глаз из-за просмотра экранов с близкого расстояния. Это напряжение может привести к временному спазму, при котором глаз теряет способность видеть предметы вдали.

И для поддержания здоровья глаз рекомендуется употреблять такие продукты, как яичный желток, морковь, лук и чеснок, болгарский перец, шпинат, орехи, чернику, цитрусовые и жирную рыбу.

«Зрение — это ценность, которая формируется в детстве и требует заботы в течение всей жизни. Правильная организация работы с экранами, регулярный отдых и время, проведённое на свежем воздухе, помогут снизить негативное влияние и сохранить здоровье глаз на долгие годы», — отметила врач.

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