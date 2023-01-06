Врач запретил обтираться снегом при обморожении и объяснил, что нужно делать взамен

Как отметили специалисты, растирание снегом может привести к дальнейшему повреждению тканей. Чтобы не усугубить своё состояние, нужно как можно больше двигаться, прыгать, бегать, греть руки в подмышках.

А чтобы согреться полностью, следует зайти в тёплое и сухое место. Если сделать это нельзя, нужно продолжать активно двигаться. В случае риска сильного обморожения стоит вызвать МЧС.

Также Кондрахин обратил внимание, что бездействие на морозе чревато ухудшением состояния, потерей конечности и даже смертью. Егорова рассказала, что обморожение сопровождается покраснением, онемением, побелением, посинением кожи, а на последней стадии появляются язвы.

При этом дети переносят обморожение не так, как взрослые, и могут не обращать внимания на описанные выше симптомы, пока не появится сильная боль. Поэтому специалисты призвали пристально следить за детьми на морозе.