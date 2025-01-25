Врач: зелёный чай и узвар — напитки, которые «нужно обязательно включить в рацион»

Врач порекомендовала не уповать на универсальный вариант и подбирать напитки, учитывая их влияние на здоровье. Тем не менее Журавлёва выделила зелёный чай, который издавна известен полезными свойствами за счёт содержания катехинов — разновидности антиоксидантов — способных улучшать метаболизм. Чай защищает клетки от повреждений и помогает бороться с воспалительными процессами. При этом чай должен быть свежезаваренным, в противном случае напиток теряет полезные свойства.

Специалист обратила внимание на компоты из клюквы и черноплодной рябины, которые насыщают организм витаминами и антиоксидантами, снижают плохой холестерин. По словам диетолога, важно не переборщить с сахаром, так как теряется смысл употребления напитка.

Также врач напомнила о пользе для здоровья традиционного славянского напитка — узвара из сухофруктов. Врач рассказала, что узвар содержит много калия и магния, благодаря чему хорошо поддерживает нервную систему. «Узвар также хорошо справляется с обезвоживанием, особенно в зимнее время, когда влажность воздуха в помещениях низкая», — отметила диетолог.

Не стоит забывать о кефире и ряженке. Эти продукты хороши для пищеварения, уменьшают воспаления, особенно если человек склонен к дискомфорту после тяжёлой еды.

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