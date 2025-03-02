Врач: женщины страдают непереносимостью глютена чаще мужчин

По статистике, этим заболеванием страдает около 1,4% населения Земли. Симптомы могут проявиться в любом возрасте и зачастую включают диарею, расстройства пищеварения, вздутие живота, повышенное газообразование, рвоту после еды, снижение или отсутствие аппетита. Проблема ещё и в том, что женщины страдают целиакией чаще мужчин в 2-3 раза.

По словам Мурясовой, первым шагом в диагностике целиакии являются лабораторные исследования, такие как анализ специфических антител к глютену, за которым может последовать генетическое тестирование. При этом единственный эффективный метод лечения заболевания — пожизненная безглютеновая диета.

Эксперт отметила, что при строгом соблюдении этой диеты повреждённая слизистая оболочка обычно восстанавливается, и симптомы проходят в течение пяти-шести месяцев.

«По словам медиков, заболевание может проявиться в любом возрасте, даже если до поры до времени вы без проблем ели свежий хлеб из пшеничной муки или ячменную кашу. При этом у женщин целиакия встречается в два-три раза чаще, чем у мужчин», — рассказала Мурясова.

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