Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 февраля 2025, 02:08
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Врач: злоупотребление алкоголем ведёт к повышенному давлению и риску инсульта

И призвала не пить
Врач-терапевт Наталья Леонтьева предупредила, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития как ишемического, так и геморрагического инсульта из-за его влияния на артериальное давление, сердечный ритм и печень.
Врач: злоупотребление алкоголем ведёт к повышенному давлению и риску инсульта
© Charles "Duck" Unitas / Unsplash

По словам эксперта, взаимосвязь между алкоголем и риском инсульта сложна, поскольку необходимо учитывать различные типы инсульта, дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма. Хотя небольшие дозы алкоголя могут оказывать некоторое разжижающее кровь и повышающее холестерин действие, что теоретически может снизить риск тромбообразования, эти данные неубедительны и не являются поводом для того, чтобы начать пить.

Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление алкоголя однозначно повышает риск инсульта. И чтобы снизить риск, рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность.

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