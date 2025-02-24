Врач: злоупотребление алкоголем ведёт к повышенному давлению и риску инсульта

По словам эксперта, взаимосвязь между алкоголем и риском инсульта сложна, поскольку необходимо учитывать различные типы инсульта, дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма. Хотя небольшие дозы алкоголя могут оказывать некоторое разжижающее кровь и повышающее холестерин действие, что теоретически может снизить риск тромбообразования, эти данные неубедительны и не являются поводом для того, чтобы начать пить.

Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление алкоголя однозначно повышает риск инсульта. И чтобы снизить риск, рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность.

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