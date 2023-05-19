Врачи ещё раз напомнили о продуктах и напитках, защищающих от рака

Врачи ещё раз напомнили о продуктах и напитках, защищающих от ракаЭти продукты защищают от различных видов онкологии
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал о продуктах и важном напитке для профилактики различных видов рака.
Строков отметил, что в целом диета влияет на вероятность возникновения онкологии. Но, кроме здорового сбалансированного питания, нужно учитывать и точечное влияния отдельных продуктов на вероятность возникновения новообразований.
Так, клубника, малина, черника содержат много антиоксидантов, помогающих предотвратить повреждение клеток и уменьшить воспалительный процесс, способный привести к раку.
Важны для профилактики онкологии и крестоцветные овощи. Это брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержащие соединения, которые могут помочь предотвратить рак. Эти вещества обеспечивают детоксикацию организма, уменьшают воспаление и предотвращают рост раковых клеток.
А среди напитков важное место в профилактике рака занимает зелёный чай. Врач подчеркнул, что зелёный чай «может помочь предотвратить различные виды рака, включая рак молочной железы, простаты и лёгких».
Исследования показали, что эти продукты и напитки могут предотвратить рак, уменьшая воспаление в организме, защищая клетки от повреждений и предотвращая рост раковых клеток.
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