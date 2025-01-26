Врачи напомнили о болезнях, которые влечёт ожирение

Как отмечает издание UfacityNews, для оценки степени ожирения применяется индекс массы тела (ИМТ), значение которого в случае 30 и выше указывает на избыточный вес. И в таком случае стоит внимательнее следить за своим здоровьем.

Если ИМТ выше 30, повышается риск сахарного диабета II типа из-за инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваний, так как ожирение приводит к дополнительной нагрузке на сердце, усиливается вероятность развития гипертонии и инсульта. К тому же избыточной вес может спровоцировать развитие остеоартрита из-за неадекватной нагрузки на суставы.

Кроме того, женщины с ожирением рискуют заболеть раком груди, эндометрия, оба пола — раком толстой кишки и другими видами онкологии. Могут развиться проблемы с дыханием, в частности апноэ.

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