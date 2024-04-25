Врачи напомнили о важности прививок для иммунизации для защиты от опасных инфекций

Эксперты рассказали, что благодаря вакцинации продолжительность жизни увеличилась в среднем на 25 лет. Но для этого необходимо не избегать прививок.

Врачи подчеркнули, что многие, особенно молодые люди, не знают, что от многих болезней, например от оспы, вымирали «целые города».

«Общество давно вакцинозависимо, но многие этого не понимают. Прививки стали заложниками своей эффективности: молодые люди не знают, что раньше от дифтерии умирали целые семьи, а от оспы — целые города», — рассказали врачи.

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