Врачи нашли связь между «суперобработанными» полуфабрикатами и хроническим воспалением кишечника — болезнью Крона

Это пожизненное воспаление кишечника, которе возникает на фоне хронического дисбактериоза. Дисбактериоз, в свою очередь, возникает из-за регулярного употребления «суперобработанных» полуфабрикатов: фастфудов, сухих завтраков, куриных наггетсов и подобных продуктов, ветчины, чипсов, пиццы, сладостей.

В рамках исследования специалисты изучили данные более миллиона человек, собранные за два года. Оказалось, что люди, предпочитающие вышеуказанные продукты, находятся в группе риска по развитию болезни Крона.

Как отмечается, с развитием болезни Крона связан рацион с высоким уровнем красного мяса и низким содержанием клетчатки, цинка и калия. И таких людей в мире становится всё больше из-за увлечения не домашней кухней, а продуктами промышленного приготовления.

К симптомам болезни относятся: внезапно возникающая диарея без видимой причины, боли и спазмы в животе (зачастую в нижней правой части живота), кровь в стуле, усталость, потеря веса, угнетённое эмоциональное состояние.

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