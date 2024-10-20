Врачи назвали дополнительный сон в выходные средством защиты от деменции

Как отмечено в результатах исследования, два года учёные наблюдали за 215 мужчинами и женщинами старше 65 лет, чтобы изучить связь между сном и риском когнитивных нарушений. Все добровольцы вели дневники сна и использовали акселерометры — устройства, которые отслеживают движение объекта в пространстве. Это было нужно для точного измерения продолжительности сна.

Анализ данных показал, что почти 50% участников эксперимента на выходных старались компенсировать недостаток сна в течение будних дней. Расчёты показали, что такая практика снижает риск когнитивных нарушений, включая приобретённую деменцию, на 74%.

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