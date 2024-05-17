Врачи назвали неочевидные методы борьбы с мигренью

Чтобы понять, что делать, нужно обратить внимание на симптомы. Классическая мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, ознобом, слезами. Кроме того, может наблюдаться повышенная чувствительность к запахам, свету и звукам.

Врачи отметили, что на пике приступа мигрени боль может быть невыносимой, и быстро справиться с ней практически невозможно. И если нет лекарств, можно схитрить: для облегчения боли и общей симптоматики мигрени следует уйти в тёмное, тёплое и тихое место. Это поможет ослабить раздражители, являющиеся усилителями головной боли.

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